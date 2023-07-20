美企獲利季季升 美股基金有勁

美股財報陸續公布中，根據機構預測，S&P500成分股企業獲利將在第二季見底，後續逐季轉佳，以Refinitiv的預估數據，S&P500成分股第三季獲利年增率預估為1％、第四季為9.1％，其中科技、通訊服務與可選消費股表現亮眼，獲利逐季轉佳可期，有利美股基金分批布局。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，美國6月消費者物價指數（CPI）年增率降至3％，核心CPI降至4.8％，皆低於市場預期，市場對聯準會7月再升息1碼成共識，近期將進入7月、8月財報季，焦點仍為重要科技股的財報。根據Factset預估標普11個類股中，以非核心消費類最佳，獲利年增率達26.1％，其次為通訊服務與不動產類，分別估12.6％、6.3％。獲利高於預期的公司仍有機會在第三季續創新高。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎指出，美國通膨持續回落，6月CPI數據公布後，市場普遍預估聯準會即便在7月再次升息，也可能是今年最後一次升息，因此在通膨與政策利率高點有望浮現下，有助於金融壓力舒緩。經濟數據方面，6月非農就業人數增加20.9萬人，失業率微幅回落至3.6％，反映美國勞動市場仍然穩健，經濟邁向軟著陸可能性提高。

向思穎認為，近期美股企業陸續公佈第二季財報，獲利年增率雖然可能落入小幅負成長，但從已公布財報的S&P500成分股企業表現來看，其中有77.8％的企業其實際每股收益優於預期，高於十年平均水準的73％。此外，AI熱潮令科技股表現強勢，雖然營收挹注效果仍需觀察，但預估需求龐大，相關類股成長性可期。

整體而言，在基本面、獲利面與題材面皆具支撐下，對美股後市表現仍不看淡，產業佈局仍持續看好AI相關的半導體與軟體股，及鑒於IRA促使EV相關供應鏈移轉到美國，半導體強勁需求促進建廠需求，工業類股表現也可持續留意。