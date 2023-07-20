經濟注強心針 越股蓄勢待發

美國通膨緩和及匯率壓力緩解，越南胡志明指數連日收紅，持續受惠類股良性輪動，經濟學人期刊對台灣與越南在內的14個國家共同構成Altasia（alternative Asian supply chain，亞洲替代供應鏈），未來數年可望逐步取代大陸，成為全球生產活動重心，也為越南經濟成長動能注入一劑強心針。

日盛越南機會基金研究團隊指出，觀察2018年至去年期間，大陸出口至美國占比由69％降至56％，越南便吸收近半份額，KPMG於6月統計在232個企業供應鏈遷移案件中，3成移轉至越南、居全球之冠。對全球製造業而言，在大陸以外的亞洲其他地方尋找新的生產基地為首重，去年越南外資直接投資（FDI）達220億美元，預估今年仍有近70％的成長空間。

日盛越南機會基金研究團隊表示，通脹和匯率壓力緩解，越南國家銀行（SBV）以謹慎的態度主動放鬆貨幣政策，年初至今分別降低再融資和貼現率至4.5％和3％，整體越南貨幣政策仍將保有相對寬鬆的條件，特別是在下半年經濟預期較好、政策執行效率較為提高的情況下，越股中長期來看仍有機會維持上升趨勢。

隨經濟數據改善，預計越南上市公司第二季盈利增速將有所恢復，股市橫向整理之際，正是投資人分批布局累積中長期多頭實力的機會，建議可透過定期定額方式布局越南股票型基金，掌握投資契機。

群益東協成長基金經理人高浩偉認為，越南央行今年以來已四度降息，使得基準利率來到4.5％，緩解資金緊張情況，也帶動股市交易熱度回溫，5月越南當地券商新增開戶數明顯跳升。後續雖然目前越南總經數據因受到全球景氣放緩而疲軟，但中長期的成長趨勢仍不變，且自股市評價角度來看，目前越股本益比約13倍左右，遠低於歷史平均的16倍，仍具投資吸引力。

但高浩偉提醒，單一市場投資波動難免較大，建議投資人可透過有將部分資金配置於越南市場的東協基金來介入，既把握投資機會，也能平衡波動風險。