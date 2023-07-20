印股連三漲 印度基金有潛力

印度強勁的經濟數據，吸引外資擴大流入，印度股市展現連三漲、連三創歷史新高的氣勢，印度基金績效跟著長紅。投信法人表示，後市經濟表現穩健、企業財報改善及官方政策助攻，中長期投資潛力續看俏，有利以定期定額或分批進場，布局印度基金掌握後續行情。

群益大印度暨群益印度中小基金經理人林光佑翁分析，印度6月製造業PMI錄得57.8，雖較前月有所下滑，但仍為連續第12個月維持在55以上的高水準，持續創下歷史最長紀錄，且最新一季GDP年增6.1％，較前一季的4.5％明顯上升，今年全年GDP年增估高達7.2％，在全球景氣放緩之際，印度依舊繳出亮眼的成績單，顯示結構性的經濟增長勢不可擋，這也是股市再創新高的本錢。

群益印巴雙星基金經理人向思穎指出，印度總理莫迪出訪美國，獲得數家美國大廠投資承諾，美國持續強化印太聯盟，可預期印度將獲得更多投資機會，有利維持經濟中長期的高速發展，提振市場投資情緒。加上內資及外資持續加碼，外資更從3月起連續買超四個月，現階段股市資金充沛，且全球股市多頭氛圍尚未結束，看好印度股市仍有表現機會。

瀚亞印度基金經理人林庭樟認為，外資第二季大幅度流入印度市場，促使股市擺脫低氣壓，重拾上漲動能，且經濟體具備最好的結構性成長、強勁的總體經濟、熱絡的產業活動、企業盈餘持續成長，及接軌國際等優勢，屬當前亞太地區經濟成長動能最強勁的國家，同時市場再經濟背景、貨幣化方面擁有良好紀錄，具備卓越的長期回報。由於印度股市已攀新高，短期挑戰主要來自絕對與相對較高的評價與溢價。

但林庭樟提醒，第三季至下半年印度主要風險將來自季風降雨、明年度國會大選、升息及資金流的干擾，雖然依照歷史經驗，不足以影響走勢及動能，但指數處較高的位置，走勢難免會有些波動。