止穩回升 REITs長線報酬看俏

今年MSCI全球不動產指數表現持平，相比MSCI世界指數上漲近15％明顯落後，金融市場仍震盪，商用不動產違約比率持續向上，及聯準會官員暗示升息，導致REITs持續震盪，法人強調，投資REITs看長不看短，長期仍有好報酬率。

元大全球不動產證券化基金研究團隊表示，不動產表現已有止穩跡象，年初至今利率仍維持高位，甚至下半年仍有升息風險，使得財務槓桿比率較高的不動產，有潛在利息費用上揚的利空因素，但近來REITs表現顯著止穩回升，市場漸漸轉為關注低評價，加上普遍投資法人部位普遍低配REITs，待市場對不動產價值底部將近成為共識，籌碼面將為股價強力動能。

目前全球REITs指數仍位於去年疫情的低位盤整，對比利息費用的淨利益比率，則是從疫情期間超過25％回落至20％左右，相比2008年金融風暴的35％以上更是20年來低位。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國REITs次產業中，目前購物中心整體承租面積已超過疫情前水準，租金增長亦持續緩步向上，美國實體零售增長穩健，連續九季回升，承租率上升至95.8％；長照醫療受惠美國老年化趨勢開始加速，加上供給下降導致庫存持續下降，將推升租金與承租率快速向上，養老社區入住率第一季上升至84.5％，新開工量下降4成，庫存下降至5.1％，整體仍處於供不應求狀況；公寓住宅租金4月年增3.2％，月增0.5％，預估第一季租金已觸底，進入第二季旺季，空置率將再開始下降，租金成長會恢復較快速度。

群益道瓊美國地產ETF經理人李鈺涵認為，聯準會升息循環可望進入尾聲，利率風險下降，近期整體市場情緒趨於穩定，現階段美國地產在需求面上仍屬強勁，成屋市場出現供給不足的現象，房市應不致再出現去年大幅修正的狀況。