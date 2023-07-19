升息料近尾聲 美地產ETF卡位

美國最新公布的通膨數據進一步降溫，令市場預期升息周期將接近尾聲，公債利差壓力改善也使近期REITs表現回穩，觀察近一月REITs相關基金與ETF表現，全數都呈現上漲，表現較佳、單月漲逾5％以群益道瓊美國地產ETF（00714）的6.23％拔得頭籌，其次為富邦全球不動產基金6.22％、台新北美收益資產證券化基金5.68％、元大全球地產建設入息基金5.24％，績效均相當亮眼。

群益道瓊美國地產ETF經理人李鈺涵表示，隨聯準會升息周期接近尾聲，REITs利差吸引力改善且估值折價，走勢呈現築底向上。從房市基本面來看，需求再度上揚，美國成屋供應狀況緊俏，也讓購屋者的目光轉向新建案，新屋市場越趨熱絡。短期成屋庫存短缺仍在，將持續給予新屋庫存消耗動能並支撐房價，且檢視目前REITs公司還款情況穩定、銀行放貸正常，整體產業利息保障倍數處高位，搭配估值仍屬合理，後續表現不看淡。

李鈺涵指出，次產業成長型與利基型REITs仍相對看好，AI發展帶動雲端半導體產業擴張，數據中心容量增加，相關REITs重要性提升；工業REITs因倉庫、物流等需求廣泛且穩定，搭配電子商務蓬勃發展，租金與承租率可望維持健康水準。建議伺機透過美國地產ETF布局，網羅美國地產多元投資契機。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊認為，根據CBRE調查統計，美國各類高齡住房在衡量投資價值的資本化率相對去年統計均全數回升，整體平均增加26個基本點，且多數受訪者表示未來12個月資本化率可望持續增加。

日盛團隊強調，第二季的入住率、與租金成長率皆持續攀升，反映供給端庫存年成長率、營建相對庫存比率及開工相對庫存比率等多走降，整體顯示高齡住房基本面有撐，提供長照醫療REITs基本面支撐。