銷售爆發 電動車ETF績效拉風

今年海外ETF績效表現，電動車漲勢驚人，國泰智能電動車、富邦未來車，今年以來股價上漲逾70％，另一檔今年4月才剛上市的新光標普電動車上市以來股價也一路衝，上市迄今報酬率達23.47％。投信法人指出，預估下半年起，全球電動車銷量將不斷刷新紀錄，電動車ETF投資拐點出現，適合中長線投資布局。

新光標普電動車ETF經理人劉恆誌表示，疫後全球電動車銷售實力大爆發，先有美國特斯拉降價促銷，掀起首見大規模電動車降價戰，帶動整體銷售量明顯攀升；後有特斯拉開放充電站給第三車廠加入，吸引福特、通用等傳統車廠轉型推出電動車後，更增添消費者選購電動車意願。

劉恆誌指出，未來全球汽車產業，都將卯足全力發展「智慧移動」新產業，有助於全球生產電動車輛及相關附屬系統、動力裝置、能源儲存系統、潔淨燃料技術及充電基建的公司，股價迎來新成長動能，對於傳統汽車大廠也將積極轉型為電動車品牌繼續搶市，奮力搶占未來車市新版圖。電動車ETF提供即時掌握全球電動車明星企業及潛力新星，同時能免除選股焦慮，建議搶進全球電動車投資的新黃金賽道。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰認為，全球電動車銷量主要由大陸推動，今年第一季電動車總銷量的56％來自大陸。分析師估計，特斯拉第二季在大陸的銷售量將達15.5萬台，有望創下歷史新高紀錄。根據EV-Volumes資料顯示，今年初價格戰導致一波電動車市銷售亂流，但預估今年全球電動車出貨量仍將成長20％以上，取代燃油車、滲透率持續提升的趨勢不變。