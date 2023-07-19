AI需求旺盛 定期定額長抱

上半年AI主題投資與相關趨勢產業標的，成全球投資市場的MVP。投信法人指出，下半年AI趨勢產業有獲利成長動能加持，後市表現還是令人期待，接下來若美國停止升息、產業獲利成長，投資信心與資金回流，有助趨勢型產業持續投資、定期定額長抱布局。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲說明，從各大券商預估分析，總體經濟落底訊號可能在第三季，隨後可望出現轉折回升，這也是近期市場不斷提及的下半年經濟衰退可能性，研判經濟衰退影層淺層、時間較短暫，同時即使下半年真的出現衰退，也反而將提供進場的投資時點。下半年、明年都是獲利成長回升加速階段。

黃筱雲表示，其中以AI科技的投資前景最受矚目，預估今明年獲利增長率，人工智慧、機器自動化等相關標的都在2成至3成，遠優於MSCI世界指數與標普500指數的個位數及近1成水準。

黃筱雲強調，趨勢投資最適合的投資方式，就是看好產業前景，採取定期定額投資策略，順風而行，她引用「飛豬理論」來說明，AI強勢趨勢投資，就好比站在風口上，連豬都能飛，因此，即使短暫的黑天鵝、灰犀牛來臨，都不宜改變長抱投資策略。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，因科技大廠財報顯示AI需求旺盛，獲利及展望優於預期，引領半導體及科技股上漲，驅使市場資金明顯轉向科技產業。

富蘭克林華美AI新科技股票基金經理人楊金峰認為，就股市的投資方向來看，AI新科技的成長趨勢仍是以年複合成長率達38％的速度成長，當然隨著市場對於AI應用的開發，算力、算法和平台則是重要的三大方向。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰強調，持續看好AI相關概念，包括晶片、軟體與基礎設施等，即使股價短線大漲，但仍處於趨勢前期，相關個股具想像空間；此外，車用相關在利空集結、共識預期下修後有利空出盡意味，亦為近期逢低布局選擇之一。