AI投資潮來了 長線續航力可期

AI投資熱潮席捲全球，AI、機器人相關投資標的，年初至今持續上漲趨勢。投信法人表示，AI整體上下游佈建需求帶動股價長線動能看俏，加速邁向商業化應用階段，且軟體整合平台融入技術，與城市化發展、企業技術整合，消費者生活運用及電動車開發大量結合，帶動商業價值支撐股價成長動能。

第一金全球機器人及自動化產業基金經理人張銀成指出，中美新一輪貿易戰聚焦在AI高端晶片的出口禁令，但禁令未對整體AI股價帶來太大影響，研判AI投資潮仍將在下半年股市扮演要角，投資佈局重心包括AI晶片、伺服器、雲端運算、自動駕駛等領域。

全球超級電腦500強，使用GPU加速器比率，2015年首度站20％，經歷5年至2020年突破30％，過去一年多快速成長，目前使用GPU加速器比率來到37％，同時持續提升，AI應用是帶動這波GPU需求趨勢高速攀升的關鍵原因，也因此看到市占高達95％的輝達（Nvidia）股價高速飛漲，周邊企業亦同步受惠。

張銀成認為，整體趨勢與成長動能仍然持續，加上運用需求湛透率擴大等，就長期趨勢觀察，股價動能仍處於回揚軌道上，且由於個股的投資難度高，股價輪動變化快速，加上今年股價漲升幅度較大，也可能會有短期較大修正的風險，投資人不妨藉由AI、機器人科技主題基金，逢回買進或採定期定額進行長線投資。

日盛上選基金研究團隊強調，根據研究機構預估，今年全球伺服器出貨量年減7％至1,280萬台、明年年增8％至1,380萬台，預估AI伺服器（含訓練與推論）的2023年至2024年出貨量分別為58.1萬、105萬台，AI伺服器有利供應鏈業者2024年營收、獲利展望。

AI半導體成長性優於半導體平均，全球AI半導體市場前年至2026年年化報酬率19.9％，5年成長2.5倍。目前可持續觀察AI Server供應鏈，包括矽智財、伺服器、晶圓代工、Switch、光通訊、散熱等，下半年仍有機會優於預期。