存股族買高息ETF 聚焦兩要件

高股息ETF定期配息的特性，深受台灣投資人喜愛，其中首檔訴求低碳的永豐ESG低碳高息ETF，其追蹤的台灣ESG低碳高息40指數，回測過去四年期間之模擬年化殖利率達8％，雖不代表該ETF未來報酬績效保證，但仍引起投資人關注。

永豐投信表示，市面上高股息ETF多樣化，以領息作為定期現金流的投資人，應注意ETF收益分配的組成變化與每次配息金額是否平穩，也較能掌握未來的息收狀況。

永豐ESG低碳高息ETF基金經理人張怡琳指出，存股的本質是找尋優質且穩定的標的，並持續地投入、不停地存，創造長期複利的效果，而不少存股族會選擇高股息ETF為存股標的，來降低單一個股風險。

張怡琳強調，一檔高股息ETF適不適合當作存股標的，可從兩個角度觀察。首先要看ETF收益分配組成是否以股息收入為主，假使主要配息來源為資本利得，也就是追蹤指數定期調整產生的交易結果，相對失去「存好股、領穩息」的存股初衷；其次應視ETF過往配息金額是否平穩，特別是有日常固定現金流需求的投資人，配息金額大起大落的ETF相對不適合拿來存股。

以永豐投信的永豐台灣ESG ETF及永豐優息存股ETF來觀察，季配息的永豐台灣ESG ETF納入平準金機制後，近一年四次配息，每單位均配發0.208元；而永豐優息存股ETF自成立以來，除了今年6月配息金額受成分股除息時間差影響，每單位配息0.074元外，其餘4次配息的每單位配息金額皆為0.141元，配息狀況相對平穩。

目前永豐ESG低碳高息ETF是國內唯一具備低碳概念的高股息ETF，且納入收益平準金機制，其追蹤指數根據臺灣指數公司回測，2019年7月1日至今年7月5日期間年化殖利率上看8％，未來實際股息配發結果深受期待。