AI大商機 美科技股再迎漲潮

受惠經濟數據放緩，資金近期湧入美國大型科技股，帶動科技族群漲勢凌厲，AI炫風來襲，將對全球科技大廠帶來新商機，因AI確實能改善作業效率，應用層面廣泛，橫跨媒體、生技、傳產，也將帶動AI科技廠的營收表現，儘管經過一波高漲後，美國科技股來到相對不便宜的位置，但若以長期投資角度來看，仍具有一定的投資價值。

根據美銀美林報告指出，自2013年以來，美國企業已投入約2,500億美元至AI市場，同時，2016年至前年間，美國政府共通過13項與AI相關的法案；預計全球整體AI市場營收表現將每年成長19％，至2026年將到達9,000億美元，大部分的銷售額將來自AI軟體、服務及硬體設備等。

長期來看，AI應用範圍相當廣泛，通訊服務公司將可快速地處理數據，工業產業則能使用AI改進原型及商品結構，電商公司可用於有效率地管理庫存，就連礦產公司在鑽探獲得更智能化的作業方式，也就是繼網際網路、智慧型手機之後，AI將成為下個科技投資話題，也將在軟體及硬體領域引發巨大的商機。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，美股投資方面可採取較為積極及更加多元化的管理，科技股經過一波高漲後，建議不宜追逐強勢股，市場上仍有許多優質公司的評價面仍具吸引力。對不熟悉美國個股研究的投資人而言，可入手以美國科技為題的基金商品，也能參與新興科技帶來的黃金商機。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，大陸與日本央行的貨幣寬鬆政策，部分抵銷美歐央行的升息緊縮效果，使全球流動性依然充沛。ChatGPT火紅，生成式AI掀起熱潮，各種算力龐大需求及AI新應用將成為下一波景氣增長點。

日盛團隊認為，受惠生成式AI應用，智能車產業鏈中包含軟體、網路平台、與半導體等將具有長期護城河優勢。智能車方面，估計至2030年每輛車半導體含量將達1,170美元，較去年大增65％，中長線看好科技股以及高成長、高利潤率、有議價能力族群。