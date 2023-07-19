三優勢 環球債美元基金績效讚

今年以來債券市場受惠於通膨下滑，以及主要央行放緩升息，加上高殖利率吸引買盤而上演反彈行情，各類債券指數普遍上漲。由理柏資訊分類的35檔環球債券美元型基金，截至7月17日過去六個月，換成新台幣平均上漲2.33％、一年平均報酬5.39％。

這類投資級債為主的資產類別中，以富蘭克林坦伯頓精選收益基金六個月報酬3.87％居冠，其一年報酬率更達8.51％。銀行財富管理中心主管表示，美國經濟仍具韌性、通膨雖有下滑，但仍高於聯準會2％目標，債市可能在消化聯準會最終的升息時程時難免出現震盪，然而因為殖利率同步墊高又可帶來進場良機。建議選擇能夠精選各類收益債券的複合債型基金，由專業團隊領航精準掌握在各債券類別和不同天期債券的機會。

7月初受美國6月ADP就業數字強勁影響，美國十年期公債殖利率曾於7月6日再度站上4％，但4字頭的殖利率只有兩天光景，在公佈的6月通膨率明顯下滑後，目前殖利率約在3.8％水準。回顧過去兩次殖利率於去年10月和今年3月突破4％之後，後續持續時間也不長，其後更曾分別降至3.37％及3.31％波段低點。債券殖利率下滑表示債券價格有上漲的資本利得，隨著美國聯準會很可能在7月底結束升息，更可確立債市未來的長多行情。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金具備三項優勢使其績效勝出，一是匯集集團各類債券專家智慧操盤，精選各債市中最具吸引力的標的；二是能因應總體趨勢，靈活調整對各類別債市配置，現階段側重於投資級債等防禦資產，搭配嚴選的非投資級債以增加收益空間；三是適時調控持債的存續期間（即利率風險指標），隨聯準會升息即將到終點，即已逐漸拉長持債的存續期間，由短期至偏向中期，以鎖住較長時期的高債息收益機會。