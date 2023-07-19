債券ETF H1規模首破1.5兆

看準美國升息循環將進入尾聲，法人紛紛喊進債市的甜蜜投資時點到來，加上壽險公司公開表態將增持美債ETF基金，點燃國內債券ETF基金買氣，投信投顧公會公布上半年債券ETF基金統計，不但整體規模首度突破1.5兆元，相較去年整年減少129億元，今年則已增加逾3,600億元，且規模超過股票ETF基金。

據投信投顧公會公布至6月底各類投信基金規模消長，其中債券ETF基金單月增加金額最多，達820億元，其次為台股ETF基金的722億元。債券ETF基金今年以來規模逐月增加，且多家投信持續送件申請追加募集，從受益人結構來看，也擺脫過去多集中在壽險法人的情況，散戶與非壽險法人機構也開始搶進，投信業者說，今年罕見債券投資的快速的散眾化，整體債券ETF基金受益人數從去年初不到10萬人快速增加至近30萬人，可見這波債券投資的買氣是由法人散戶聯手推動的。

以目前國內股債各類ETF整體基金上半年達3.056兆元來看，光是債券ETF基金規模就達1.577兆元，不但刷新債券ETF基金規模的新高紀錄，也表示國內整體ETF市場中，債券ETF基金就占了一半。由於6月下旬開始多家投信公司申請債券ETF基金追加募集已經獲准，加上也有統一投信將募集新的債券ETF基金，且都集中在長天期美債，市場預期債券投資的買氣將隨著升息越進入尾聲越旺。

法人分析，聯準會升息漸入尾聲，債市投資現契機，未來若貨幣政策轉向降息時，利率偏下行走勢，將有利債券價格走升，而存續期間長、利率敏感程度較高的長天期債券受惠程度大，資本利得空間可期，觀察上一次升息循環結束時各債種走勢，可發現長天期美債表現最為亮眼，在2018年聯準會最後一次升息後一年之累積漲幅近16％。長天期美債因收益水準具吸引力及需求量大，流動性相對充裕，且信用評等高，被視為最安全的投資工具，支撐今年整體債市買氣不墜。