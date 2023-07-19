00929秒填息 除息前8大官股搶買6.3萬張

00919花20天、00929秒填息 除息前夕8大官股搶買、累計10天進貨6.3萬張

昨（18）大盤指數跌百點，但仍有多檔ETF續創新高，首度年化配息率飆11％的00919（群益台灣精選高息）在短短20個交易日完成11％的填息，收盤價20.32元創新高；而今天除息的00929（復華台灣科技優息）也在開盤後迅速填息。

根據統計，昨天股價創新高的ETF共有6檔，除00919外，還有00915（凱基優選高股息30）、00878（國泰永續高股息）；00713（元大高息低波）、0051（元大中型100）、00731（復華富時高息低波）。不過受到大盤指數回跌逾百點，昨創新高的6檔今都出現開高走低。

00919在6月首度宣布配息0.54元，由於年化配息率高達11％，市場有疑慮是否能夠填息，到昨天為止，短短20個交易日完成填息，不少投資人刮目相看。

00919受益人從5月底26,974人到7月增加到93,367人，根據最新前十大成分股計算，7/17持股股息達18.8％，一直到9月都還會陸續領到成分股股息，加上搭配收益平準金機制，分析師推估往後應該仍可望持續高配息。

除00919完成填息後，00929今天除息，開盤之後迅速完成填息，不過10點過後股價出現壓力，截至中午12點30分，00929跌至低點16.33元附近，跌幅逾0.7％。

特別的是，8大官股行庫在00929除息前一天，趕買15,011張，成為當天8官股買超冠軍；而中信中國高股息（00882）則為買超第2名，8大官股總計買超11,178張。累計10個交易日8大官股行庫總計買超00929共63,972張。

根據復華投信官網截至7/18的資料顯示，00929的基金資產淨值達173億元，和元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、元大台灣高息低波（00713）、富邦特選高股息30（00900）及00919同列為百億規模的高息ETF。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，美國聯準會升息將接近尾聲，帶動全球股市全面走揚，外資更願意持有風險性資產，資金重新回流包括台灣在內的新興市場，加上下半年台灣景氣可望從谷底走揚，在基本面與資金面皆有利股市之下，預期外資匯入趨勢有望延續，儘管整體電子景氣尚未恢復，但由於生成式AI需求大成長，可望帶動半導體復甦，投資人可著重半導體比重高的ETF，表現可期。

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（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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