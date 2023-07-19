020018成份股調整 增大亞、寶成等11檔

有「潛力股風向球」之稱的統一價值成長ETN（020018）最新成份股調整自19日生效，共增刪各11檔，新增成份股類股百花齊放，且僅少數電子股，包括大亞（1609）、榮運（2607）、精成科（6191）、寶成（9904）等；而同日調整生效的統一IC設計ETN（020031）成份股則無變動。

以「低買高賣、智慧選股」為特色的統一價值成長ETN，指數設計概念為篩選出下季潛力股，並將漲多的股票獲利了結，維持一籃子股票保持「獲利動能佳」與「股價被低估」的特質。

統一價值成長ETN本次剔除成份股中，包含股價創下兩年新高的日月光投控、瑞儀以及歷史新高的緯穎，還有記憶體大廠旺宏與華邦電、聯詠、景碩、瑞鼎、拓凱、台表科、南電，統一證券指出，電子股經過前波飆漲後，短線是否漲多值得觀察。

而至於新增成分股則多屬於營運開始轉佳，或旗下金雞事業發光之個股，包含股價甫創下今年新高的大亞、榮運、PCB族群精成科以及老牌製鞋龍頭寶成，此外還有環泥、國際中橡、漢唐、京鼎、碩天、TPK-KY、帝寶共11檔，多為非電族群。

而統一IC設計ETN成分股則無調整，受惠超微（AMD）執行長蘇姿丰造訪，IC設計族群19日也接棒硬體組裝廠成為盤面領漲族群，包括聯發科、譜瑞-KY、世芯-KY及AMD老戰友祥碩均有不錯表現，其中，有美系雲端服務客戶訂單動能加持的世芯-KY更衝上漲停價2,170元，創歷史新高。

統一IC設計ETN指數19日早盤漲幅達2.3％，今年來漲幅約20.82％，較台灣全市場半導體指數高出6.75％；值得留意的是，當中成份股包含信驊、力旺、世芯-KY、創意及祥碩等多檔千金股，股價卻僅約4.7元，投資人可以小額資金參與高價股多頭行情。