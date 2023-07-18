利多撐腰 生醫族群補漲行情點火

儘管市場預期經濟趨緩，上半年仍由科技股帶領驚驚漲行情，醫療與健康等防禦性產業族群則見沈澱期，漲幅相對落後，但近一個月啟動反彈追漲行情，法人表示，生醫漲幅仍不大，價格相對便宜，逢低承接風險不大，甚至在下半年有機會迎頭趕上。

第一金全球Fitness健康瘦身基金經理人常李奕翰指出，少數同時鎖定醫療、健康、瘦身的主題基金，由於受到醫療族群上修展望，帶動股價反彈，全球進入生活常態化的新階段，包括跨出戶外、境外的活動恢復，帶動消費、旅遊、醫療等行為的復甦，醫療業者在開刀、投藥的需求恢復下，營收展望持續成長。

常李奕翰強調，減重市場也出現競爭明朗化現象，預估至2030年底前，減肥藥市場可望達到1,000億美元，禮來、諾和諾德等藥廠巨頭皆投入減肥孳研發領域，兩大藥廠在減肥研發的進展，帶來後續藥品上市的商機預期。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔認為，根據Factset報告，醫療產業整體營收不僅優於市場預期3.2％，也優於整體標普500大企業表現，名列各產業第二強，僅次於公用事業。

江宜虔預料，全球投資市場波動，隨央行陸續邁入升息尾聲而放大，醫療產業有機會在不確定環境中，展現追漲抗跌的強勁企業獲利力。

江宜虔分析，隨全球邁入高齡化，新一代慢性病用藥成為新的製藥業戰場，預估糖尿病患人數在2025年將增加到13億人，整體藥品市場規模擴大至750億美元，推升相關用藥需求與糖尿病用藥市場高速成長；且全球肥胖問題日趨嚴重，隨創新藥品推出，減重藥物規模至2030年可望達到千億美元。

兆豐生命科學基金研究團隊預期，健康醫療產業在全球疫後經濟步活動正常化，先前遞延手術程序已逐漸回流，將推升相關醫療設備及醫療科技營表現。

團對表示，隨著醫療科技持續創新，營收呈現高成長的醫療設備類股，在評價落底後出現反彈，康醫療類股整體評價仍相對低於其他類股，後續漲幅仍可期待。