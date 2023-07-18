三風險 多元分散策略抗震

預期今年經濟能軟著陸，即溫和成長，但投信法人認為，需留意通膨再度上揚，過度信用緊縮以及地緣政治風險等三大風險，第三季投資布局，建議以多元分散策略布局。

施羅德投信分析，上半年股債市迎來牛市，除因為聯準會（Fed）升息趨緩，經濟基本面也不錯，全球經濟成長預期由原來的2％提升至2.4％。展望下半年，在Fed升息態勢趨緩及經濟可望呈現軟著陸下，投資策略可以較為積極，目前央行忌憚的通膨降溫下，升息確實邁向尾聲，投資市場資金陸續歸隊，股債市表現將會較佳。

施羅德投信建議，下半年投資不妨朝向好的收益，以全球布局的高評等多元債券為核心；鎖定趨勢股票，可選擇永續增長及顛覆未來型股票；並且採全球多元資產布局動態調整，不只在北美，更網羅歐洲和新興市場的投資機會，才能參與市場輪動機會。

第一金投信投資長曾志峰表示，第三季核心資產宜配置高品質收益標的，包括公用事業收益資產，及高評級百大企業債券等，主要仍著眼於民生需求穩定、營運體質佳及股息可預期性高，相關標的低波動度，投資甜蜜點接近，進場機會佳等。

衛星資產則不妨鎖定追求高效率的成長型股票，海外新科技帶動技術、效率升級，像是AI人工智慧、機器人自動化等全球大趨勢題材，此外，挹注新科技發展動能的台股尖兵，像是AI供應鏈，伺服器、散熱、晶片零組件等趨勢動能股、中小型股，也是值得留意的潛力標的。

野村投信指出，通膨下滑趨勢已成形，但比原先預期的更具黏性，Fed不會很快降息，市場原先擔憂的經濟衰退出現機率已降低，目前許多市場具有極佳的投資機會，但須保持耐心。股市方面，短線有波動但長線前景佳，建議回檔時再進場布局，債市部分，隨著升息步入尾聲，可望吸引更多資金前進公司債（投資級與非投資級）及新興市場債。