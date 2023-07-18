大啖AI紅利 台科技基金錢景亮

ChatGPT造浪，技術革新帶動AI需求大增，依據TrendForce預估，今年將年增38.22％，未來五年數據中心伺服器資本支出占比，將從約20％增加到45％。投信法人表示，AI伺服器8成在台灣製造，台股將是AI趨勢最受惠者，台股科技基金長線多頭行情可期，有利短線大幅回檔逢低布局，掌握長多行情。

台新2000高科技基金經理人沈建宏分析，未來12年AI帶動GPU需求增加100億美元至150億美元，晶片商與晶片設計受益。數據中心需要先進交換器、路由器和專用晶片，通訊晶片，使得網路設備商受益。長線ChatGPT引領風潮，AI成為大廠不得不發展的產業，Google宣布將生成式AI全面導入Workspace，代表未來將有全新的人機協作工作模式；蘋果機器學習（ML）和人工智慧（AI）已滲透到iPhone幾乎所有功能裡。

沈建宏指出，台股去年10月底觸底反彈以來，在AI議題帶動下的強勁表現，SIA預測今年全球半導體銷售金額年衰退11.7％，明年銷售年成長11.8％。晶圓廠客戶持續去化庫存影響，第二季展望保守，預期第二季應為營運谷底，第三季可望開始爬升，明年重返榮耀。目前本益比已回升至18.8倍，高於長期均值15.2倍，指數漲升速度可能放緩，建議選股不選市，AI相關族群逢回布局。

群益創新科技基金經理人黃俊斌認為，半導體庫存去化已經告一段落，但短期需求仍然疲弱，包含手機、PC的需求都不佳，由於生成式AI需求大幅成長，也將推升AI伺服器相關的需求成長，帶動相關的晶片、散熱、封裝、組裝需求都大幅增加，有助相關供應鏈的成長，及半導體復甦。

黃俊斌強調，儘管整體電子景氣尚未完全復甦，但美國科技股表現仍強，整體台股預料將呈現區間震盪的行情，選股仍以明年有成長性的產業為首選，AI、伺服器、散熱、先進封裝、高速傳輸、電動車相關產業都可進行逢低布局。