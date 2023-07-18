資金湧進 金融次順位債年漲4%

美國聯準會（Fed）6月暫停升息，今年以來各主要投資級債券指數表現，也擺脫去年陰霾而走揚，其中金融次順位債表現最佳，漲幅近4.12％。投信法人表示，升息循環有望在今年告終，訴求穩健配置的資金預料回流投資級債，金融債基於其產業穩健、收益率又相對誘人，可望吸引資金布局，後市表現值得關注。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華指出，近期銀行風險的疑慮降低，且從產業面來看，Fed日前公布年度銀行壓力測試結果，所有23家美國銀行安然度過測試，凸顯銀行體系仍具彈性，由大型金融機構所發行的金融次順位債資產品質無虞。且金融次順位債指數殖利率接近7％，較一般投資級債5.26％來的更具優勢，高息特性有助抵禦市場波動，仍可望吸引訴求穩健收益配置的資金進駐，後市表現仍不看淡。

群益投資級金融債ETF經理人謝明志認為，投資等級債發行公司營運狀況依舊持穩，從第一季的信評調整來看，投資級債信評上調數依舊高於下調數，信評穩定將有利投資等級債價格表現，其中金融業向來受到主管機關的高度嚴格監管，大型金融龍頭機構具有信用評等高的特性。以美國銀行業來看，企業體質穩健，大型銀行資本充裕，且根據市場預估，金融業在今、明兩年仍維持正成長，顯示不懼經濟衰退，並維持競爭力，金融債適合作為搶投資級債反彈首選，建議透過相關ETF布局。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析，美國衰退的可能性持續下調，債市最壞的時機已經過去，當Fed暫停升息，風險性資產反彈將顯著且迅速，去年利率走勢的劣勢將變成利多，債券殖利率已大幅攀升，隨升息接近尾聲，債券不僅提供較佳的利息收益，更能受惠未來升息轉為降息的利多助益。因此，現在正是投資債券的絕佳時刻，信用評等高的投資級債，可望受惠資金持續湧入，維持亮眼表現。