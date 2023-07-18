三大利多 亞債下半年看俏

過去兩年投資人閒置資金偏向存到銀行賺取利息，避開市場波動風險，法人指出，今年下半年亞洲固定收益市場有三大主要利多，包括聯準會放慢升息速度、大陸可能採取額外且更有針對性的刺激措施、亞洲央行有機會採取寬鬆的貨幣政策立場，預料亞債下半年行情看俏。

宏利投資管理亞洲（日本除外）定息產品部首席投資總監Murray Collis表示，聯準會的緊縮政策在去年為固定收益回報帶來阻力，目前相關風險正在減弱，並有機會將在今年稍後時候直至明年轉變為優勢，債券殖利率在過去18個月一直上升，為固定收益市場創造可觀的長遠價值。

Murray Collis指出，大陸經濟復甦第二季出現放緩，預計下半年將採取更多及更有針對性的刺激措施，對信貸帶來支持，且帶動整個亞洲市場，同時大陸房產復甦情況不一，與國企相關地產開發商，通常較受惠境內寬鬆政策措施。相信聚焦於一線及二線城市的地產開發商，下半年表現有機會優於整體房地產業，看好房產投資級債看好，非投資等級債仍保持審慎態度。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢認為，人行提振疲弱的經濟，並維護銀行體系流動性合理充裕，6月中開展人民幣20億元的7天期逆回購操作，為去年8月以來首次調降短期貸款利率，而且降低通過商業銀行緊急貸款機制提供的貸款利率，將常備借貸便利（SLF）利率下調10個基本點。

6月15日再度宣布6月中期借貸便利（MLF）利率下調10個基點（BP），利率從2.75％下調至2.65％，預計對金融系統注入約330億美元。大陸貨幣政策在全球相對寬鬆，有利激勵債市的走揚，進一步帶動亞洲非投資等級債的表現。債券操作上，看好受惠大陸經濟重啟相關領域如大陸科技業、澳門及香港等，但大陸房地產銷售復甦不均衡仍維持減持建議。