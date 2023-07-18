政策擬轉向 日股基金短線買點到

長期保持寬鬆貨幣政策的日本央行，傳出可能在7月28日舉行的利率會議調整政策，近期日圓對美元走勢出現大幅回升，也造成日股回檔整理。投信法人分析，隨日本經濟動能增強，外資回流加上價值面低廉等優勢，日股長線前景持續看好，短線因日圓匯價走強而偏震盪，反倒是投資人逢低進場的好機會。

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，日本維持貨幣寬鬆政策，日圓貶值帶動日本經濟發展，外資湧入日股，製造業獲利回升，薪資成長，內需消費強勁，觀光旅遊熱絡，有助推升日股長線漲勢表現，投資日股更具競爭力和吸引力。

目前台灣的境內外日本股票型基金共計43檔，包括33檔日本股票型基金以及10檔日本中小型股票基金。就平均績效而言，除了近一個月日本中小型股票基金略微領先外，其餘區間如3個月、6個月、今年以來，以及1年至3年，日本股票型基金都是領先，顯示日股這波多頭走勢主要是由大型股所帶動，外資買盤以大型股為主，因此未來仍看好日本股票型基金表現。

國泰日經225基金經理人蘇傳宇表示，日本無通膨及升息緊縮疑慮，消費、投資信心穩步改善。今年來受到投資人關注，而日股過去多年受到低估，多數公司體質良好，建議投資人若遇日股拉回，可把握修正機會，擇機加碼，或透過定期定額分散布局，讓資產配置更靈活。

元大投信認為，日經225指數的企業獲利財務指標如毛利率、股東權益報酬率較東証指數佳，同時日圓維持弱勢有利日股表現。

TAROBO大拇哥投顧認為，今年以來市場持續追捧AI熱潮，如果想分散區域風險，日本也是一個具有未來成長潛力的區域，但需留意匯率風險。

富邦日本ETF經理人楊貽甯強調，日股在近期創下33年來的歷史高點，觀察自2010年以來追蹤的統計資料，日本匯率與股市的相關係數約0.6，代表當日圓貶值時，日股上漲機率較高。