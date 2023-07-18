三面向給力 日股漲勢凌厲

日本股市今年來漲勢凌厲，是否還可進場？投信法人表示，在景氣循環、經濟結構、資金供需等三大面向助攻下，有確實充分的理由支撐日股後續表現，凸顯日經225指數創33年新高並非泡沫，仍可利用日股基金布局參與續漲行情。

景順日本股票團隊總監佐藤靖子指出，首先，從短期周期性景氣循環的面向來看，疫情解封的重新開放，為已開發市場國家包括日本帶來更強勁的經濟動力，加上日本央行可望持續貨幣寬鬆政策，有利經濟穩健與日幣的持續貶值，進而帶動赴日觀光大幅提升，日本旅遊市場顯著復甦。

其次，從長期結構性因素看，日本公司治理改革已取得進一步進展，自2014年開始改革以來，日本企業的股東回報持續改善。每年春季左右所舉行的春鬥，今年在勞資協商後薪資大幅調漲，創30年來的最大漲幅，薪資調升促使內需消費拉抬經濟，加速成長的可能性。

且地緣政治隱憂仍在，隨東亞地域風險上升，全球資金有從大陸轉向日本的現象，這不僅限於在股票的投資上，還有直接的投資，比如台積電在日本熊本設廠。

最後是資金流向，佐藤靖子認為，美國升息接近見頂，在這樣的背景下未來美元可能不再獨強，帶動美國以外已開發國家的股票投資，並間接增加對日本投資的空間，預計在上述周期性及結構性等基本面持續改善下，過去對日本超賣的外國投資者可望重返日本。在景氣循環、經濟結構、與資金供需等三大面向助攻下，日股未來表現仍大有可為。

野村投信投資策略部副總經理張繼文強調，日股持續受到國際青睞，根據日本財務省公布的國際收支統計資料，第二季外資買超日股金額達9兆4,944億日圓，創1996年有記錄來的新高紀錄。

隨日本官方持續進行治理改革，日企終於開始重視股東行動主義、轉向追求股東利益，目前股價淨值比較歐美市場仍屬偏低，當前企業體質改革有助於提高股東報酬水準及企業獲利，可望進一步推升日股表現。