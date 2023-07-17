升息末端 多重資產搶攢特別收益

聯準會貨幣政策保持彈性，加上美國經濟展現韌性、經濟衰退可能延後，上半年多數股市表現強勁、債市也微幅上揚。法人表示，隨全球經濟有望溫和成長、貨幣政策進入停看聽的階段，市場將回歸基本面，觀察過往升息過後「特別收益」表現亮眼，可趁近期漲多回檔修正時中長期布局，掌握升息後市場彈升契機。

柏瑞投信投資顧問部主管帥仕偉指出，儘管當前美國經濟數據仍有韌性，但市場對於經濟前景的預判，將使風險偏好切換頻繁，在波動加劇情況下，導致資本利得更難預測。其實回歸資產特性，長期來看固定收益資產的報酬來源為息收，可預期性相對股市更高，若長期以息收做為總報酬貢獻來源，不僅可降低投資結果的不確定性、且較有機會維持累績總報酬中長期向上可能性。

柏瑞多重資產特別收益基金經理人江仲弘認為，特別股和非投資等級債資產的相關度低，特別股與非投資級債市的產業組成，亦具高度互補性，特別股產業組成多為金融業。非投資級債多為工業，在產業分布廣泛、掌握表現輪動機會，有助投資組合在追求較高收益潛力同時分散風險。

中國信託成長轉機多重資產基金經理人楊士醇分析，面臨近期市場波動，投資級債往往成為市場避風港，統計過去於全球重大經濟事件發生時，投資級債皆提供良好抗震力，像是2000年至2001年網路泡沫、911事件時，全球投資級債漲幅達19.83％、2007年至2009年全球金融海嘯時，漲幅達9.07％，2020年初新冠肺炎疫情爆發後漲幅也有3.25％，同期間非投資級債分別跌1.48％、6.78％、15.55％，世界指數甚至跌2成至4成。