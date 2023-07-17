全球平衡基金 持盈保泰幫手

歷經第二季多頭，不少股市來到波段高點，但美國聯準會近期釋出鷹派訊息，使VIX指數自波段低檔攀升，增添行情波動度。投信法人建議，因應行情累積一段不小漲幅，加上又有貨幣政策及經濟數據變動等不確定性，可轉進全球平衡型基金，透過多元股債市布局策略持盈保泰。

復華全球平衡基金經理人許育誌表示，美國升息見頂、利率政策轉向溫和，後續看好未來股債市表現機會，基金持股水位中性偏多，股票部位將以資訊科技為主，搭配非核心消費、金融及醫療保健等類股佈局。

許育誌強調，目前科技類股評價修復階段，聚焦AI、電動車、先進製程等具新科技應用優勢題材，輔以中長期趨勢看好的價值成長題材掌握多頭行情，待評價修復後，適時調整攻擊型和防守型類股比率，來降低市場情緒受經濟數據影響帶來的波動性。為讓投資組合更平衡，建議約3成部位布局債市，並以美國、加拿大、德國、紐西蘭等成熟國家公債為主。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳指出，歷經去年全球央行的積極升息下，儘管現階段處於高利率環境，全球經濟增長仍較預期更具韌性，但經濟增長呈現分化，成熟市場包括美國、日本的經濟增長預估值獲得上修，新興市場中的拉美區域上修動能亦不俗，歐元區經濟則有降溫現象。

美國通膨緩步降溫，不過住房除外核心PCE下降幅度有限，這也使得聯準會年內仍不排除升息可能，但原物料價格下滑，全球供應鏈狀況改善，商品價格可望進一步趨緩。且勞動市場供需邁向平衡，薪資增速降溫有助抑制服務性通膨，下半年通膨持續下行的趨勢可期。