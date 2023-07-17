三利多 科技非投等債有潛力

據券商統計，過去21年來美國非投資等級債各產業平均違約率，科技產業違約率僅0.97％，BB評級的美國非投資等級債21年平均違約率也僅0.4％。投信法人認為，科技債違約率為各產業最低，加上利差較具吸引力，及科技產業受惠於前瞻性的科技發展趨勢，科技非投資等級債券後市具有成長潛力。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示，今年以來受惠於科技股票上漲及企業基本面穩固，科技非投資等級債券漲幅領先其他信用債券，統計至7月11日止，美國科技非投資等級債券指數上漲5.8％，優於全球非投資等級債指數及美國非投資等級債指數的5.3％。未來利率調降也有助於緩和企業的償債成本壓力，並引領風險偏好提升，資本利得機會可期。

日盛團隊指出，目前美國科技非投資等級債券利差為447點、殖利率8.8％，皆高於5年均值，顯示債券價格未來仍有上漲空間，後市維持較高比重科技趨勢的非投資等級債，聚焦評價面穩定及具產業周期優勢的企業，持續關注中大型科技公司發行具高流動性、且具信評調升契機的非投資等級個債。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人張瑋芝認為，當前是投資非投資等級債券最佳時機，主要因經濟放緩，債券收益能見度較高，且經歷聯準會鷹速升息後，債券殖利率紛紛回到近十年高點，也是十年難得一見的好買點浮現，加上經驗顯示，暫停升息期間非投資等債券報酬率可期，尤其市場不確定性猶存，債券波動度較股市低。

面對市況不明，過去20年美國非投資級債波動度約S&P500的一半，美國非投資級債較美股更能穩健地參與市場機會。張瑋芝強調，美國墮落天使債券指數整體平均信評為BB，過去十年違約率僅0.62％，且債息回收達成率較高，美國墮落天使債券長期票息報酬亦勝出一般美國非投資等級債。