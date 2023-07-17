投資級債買點到 息收、價差一把罩

美國通膨數據持續降溫，投信表示，6月通膨數據降至兩年多來新低，評估聯準會（Fed）升息進入尾聲，同時美債殖利率下滑，市場降低後續連續升息的預期，為投資級債帶來正面效果，此時開始布局優質債基金，短搶息收、長期則有望賺價差。

根據芝商所FedWatch截至本月13日的統計，Fed應會在7月利率政策會議上升息1碼（0.25個百分點）後停止升息，但在今年啟動降息的機率相對低，市場認為，較高機率的降息期間點會落在2024年3月。

瀚亞投信產品投資策略部主管黃韻潔指出，若Fed開始暫停升息，投資等級債的價格會逐漸趨穩，且直到啟動降息前，殖利率都有機會在高利率環境下維持高檔，代表現在是很好進場布局投資等級債的時機，短期可賺取較高的息收，長期則有望賺價差，建議布局優質債主動型基金，可藉由靈活的調配債券組合，有望達超額報酬的機會。

國泰投資級公司債基金經理人林盈華認為，根據過往經驗，升息循環尾聲到降息前，除投資級公司債以外，美國公債表現也亮眼。以聚焦投資穆迪信評Aaa最高等級的美國公債ETF來說，風險低、收益穩健，因其存續期間較長、約17.24年，降息後有更大的資本利得空間可期待，有利作為波段操作工具，建議把握通膨緩和、聯準會啟動降息前，分批布局投資級公司債與長天期美債ETF。

PGIM保德信美國投資級企業債券基金經理人黃相慈強調，近期固定收益市場當中，以美國投等債最為吸金，美國投等債共同基金和ETF均獲資金流入。由於貨幣政策效果滯後性及銀行業放貸標準緊縮，成為Fed升息空間有限的主要原因，加上美國CPI反映出通膨明顯下滑，在這樣的環境之下，Fed進一步大幅升息的機率低。且美國就業市場雖降溫，但幅度有限，預計消費將持續支撐美國經濟表現，今年大幅衰退機率低，有助美國投資等級債利差表現。