債市回暖 非投資級債最熱

美國通膨降溫，市場對升息擔憂緩解、美國10年期公債殖利率走低，債市普遍走揚。統計近一周除新興市場債小幅淨流出外，投資級與非投資級債皆迎來資金淨流入，其中以非投資級債動能居主要債市之冠。

安聯投信表示，疫情時期引發科技需求使製造業衰退低於服務業，但解封後服務業需求隨民眾出外活動增加，呈現製造業下、服務業上的狀況；疫情打亂全球經濟慣性，經濟硬著陸的風險有望降低，全球通膨維持向下趨勢，其中食品能源價格下滑與供應鏈短缺改善使通膨走低，不過薪資成長與服務類價格走升使核心通膨降幅低於預期，又以已開發市場尤其明顯，仍會使通膨整體高於疫情前水準。

債券投資方面，安聯投信指出，隨主要國家實質利率陸續回到正值之上，後續升息空間有限、利率風險低於去年，加上債券收益率拉高後，債券投資吸引力增加，可視市場信心與評價伺機進場加碼布局債券資產。目前信用債收益率較公債為佳，且企業信用基本面仍穩健，加上今明兩年經濟或會重回低度成長，宜布局信用債用收益累積報酬，雖然經濟硬著陸風險降低但仍有向下疑慮，信用債的配置宜維持在信用評級相對較高、品質較佳者，以降低潛在的相關風險。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，維持對美股中性看法，上調對美國公債看法至審慎樂觀，主因隨著殖利率攀升，美國公債投資吸引力已獲提升，投資級債與非投資級債現今已能提供5％～6％及9％左右殖利率機會。

統一投信強調，近期公布的經濟數據顯示美國通膨壓力大幅減輕，聯準會升息也來到尾聲階段，使此時投資美國長天期公債，還有機會在未來獲得價格上漲的資本利得。美國長天期公債的配息收益，也能每季提供穩定現金流。