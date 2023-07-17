邁向升息終點 美股多頭來了

美國最新通膨數據降至3％，股債齊歡慶，市場預期聯準會升息將進入尾聲，投信法人指出，6月通膨數據創2021年3月以來最低，且連續12個月下滑，預料升息終點已近，據歷史統計，每當聯準會進入暫停升息或升息終點，美股往往能展現強勁多頭，代表現在正是多頭新起點。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，過去20年聯準會曾出現過兩次暫停升息後轉為降息，S&P500指數在暫停升息期間，往往繳出雙位數報酬，之後若降息更創造另一波多頭行情。

統計2006年6月至2007年9月暫停升息期間，美股大漲16％，2018年12月至2019年7月暫停升息循環，S&P500強彈20％，且當聯準會開啟降息循環後，美股更持續上漲近1成之多。

葉家榮認為，看好美股在暫停升息以及企業獲利落底回升帶動，搭配近期熱門的生成式AI議題，有望正式展開多頭走勢，統計美股11大產業中，包括通訊服務、公用事業、必需與非必需消費、資訊科技、工業、不動產、醫療等都有機會在第四季繳出獲利正成長，與AI相關的雲端龍頭與NVIDIA，更有望成為獲利正成長的最大貢獻企業。

富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升分析，景氣自疫情後緩步復甦，觀察新訂單減去存貨指數落底反彈後，皆帶動美股一波上漲行情，無論是後三個月、後六個月或後一年，平均報酬率為3.5％、12.7％與16.3％。今年1月新訂單減去存貨指標已觸底回升，即美股後市可期。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎強調，美國經濟增長相當有韌性，殖利率可望於區間整理，市場目前看來風險偏好有所提升，股市有表現機會，投資人仍可在金融市場找尋投資機會。

觀察美股一旦通膨和緩，就有表現機會，回顧近20年聯準會二次升息循環，最後一次升息後美股皆大幅反彈，其中又以科技股漲勢最為凌厲，未來美國經濟軟著陸機率應高，加上去年美股修正，今年對美股應較為審慎樂觀。