AI狂潮發燒 台股下半年有撐

據過去經驗顯示，美國10年期公債殖利率在聯準會升息結束前一個月到二個月見頂，未來殖利率帶給股市的壓力有機會減輕。投信法人指出，目前股市經歷財報空窗期，有助資金行情延續，台股後市看俏，現在上車布局還來得及。

野村e科技基金經理人謝文雄表示，隨AI發展，將應用在更廣泛的領域，包括物聯網IoT、工業自動化和智慧家電，都有不同等級的算力要求，最終AI可能有助於刺激電子產品和大多數類型半導體的成長，值得注意的是，從AI、電動車到自駕車，都需要晶片，因此，AI有望推動半導體相關產業大幅成長。

謝文雄認為，台股大盤有強力支撐，預計第三季將是庫存落底的時間，從下半年展望明年，各產業谷底復甦機會已經出現，最重要的是AI長期成長性依然看好，隨著伺服器新平台推出及AI晶片需求增加，預估企業將重新編列更高的資本支出預算增加AI投資，科技股將進入新多頭格局。

施羅德台灣樂活中小經理人葉獻文指出，第三季可能會回歸企業基本面，個別公司表現差異大，投資人需留意修正風險。但明年總統大選年，再加上預期企業年化獲利明年會有二位數成長，支撐下半年台股不看淡。

台新主流基金經理人張格靜強調，目前各產業庫存狀況持續朝健康水位邁進，下半年仍有傳統電子業旺季可以期待，大部分公司下半年營運可望優於上半年，加上AI趨勢明確，相關受惠股營運受到實際挹注，預期財報應不至於造成股市太大幅度回檔，反而短線若遇急跌可逢低找買點。類股操作持續看好體質佳、領先走出營運谷底的個股表現，及受惠AI趨勢，營運展望優於市場的族群。

日盛上選基金研究團隊預期，受惠電子族群大反攻，短線盤勢雖有漲高震盪，然市場風險胃納量仍高，隨AI商業模式擴大，產業維持趨勢題材族群，將成為台股電子產業主要成長動能。即便多頭大行情不脫電子股，但第三季指數攻高之際，焦點將是選股不選市。