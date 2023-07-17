新興亞股風頭盛 台韓最吸金

美國通膨持續降溫，金融市場大受激勵，加上AI助攻，新興亞股熱錢湧進，上周吸金32.2億美元，資金分別淨流入台灣、南韓、印度達11.1、10.9及9.5億美元。

小資高價30經理人張圭慧指出，聯準會升息終點維持區間，未來升息政策將調整，以維繫金融市場穩定。

張圭慧認為，台股因人工智慧新應用助攻，科技浪潮正在推行，預料今年下半年發酵資金進場做多，第四季科技股風雲再起。且明年總統大選倒數計時，選舉帶來的題材可望接棒表現。

張圭慧表示，景氣對策分數上揚，製造業及服務業未來半年的景氣預期中性樂觀，指數價格修正調整，建議投資回歸市值基礎、具未來題材，與政策支持產業。值得注意的是，千金股檔數持續創新高，亦充分展現高價股的貝他特性。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋認為，越股近期出現較大幅度震盪，低接買盤踴躍，7月14日市場成交量衝至今年以來第三高，連續六個交易日收紅，今年以來上漲16％。越南國會通過自7月1日起至年底調降增值稅法案，對GDP成長有正面貢獻，同步也會降低物價水準，通膨穩定在合理範圍。政策力道加大使市場信心轉強，預期下半年經濟提速，拉動市場上漲，後續關注信貸增長是否提速、需求是否歸隊等。

群益印度中小基金經理人林光佑分析，景氣強勁支撐下，近期印度股市表現強勢，並屢創歷史新高，後市除基本面與獲利面向好，受惠政策題材加持，莫迪政府「Make in India」相關政策激勵及全球供應鏈移轉趨勢，令印度出口全球占比明顯提升，有助印度在國際貿易地位提升，相關產業可望持續受惠。

印度政府為吸引國際資金前往投資與設廠，將企業稅率大幅調降，在政策面強力支持下，可望為印度經濟與股市表現增添新動能。

產業布局關注包括工業設備、國防、鐵路、消費等。