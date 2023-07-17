下半年布局 瞄準防禦、成長股

美股第二季受到AI挹注，使第一季漲勢再延續，法人持續看好美股下半年表現，聚焦有獲利支撐的成長股，同時也關注上半年漲少的防禦股。

聯博投信股票投資策略師李長風表示，目前市場景氣與股價出現分歧，象徵景氣領先指標之一的ISM製造業指數逐步下滑，但MSCI美國循環性類股防禦型指數呈現向上走勢，市場持續追逐。但整體企業成長態勢仍將受景氣疲軟影響，預期評價面難以持續穩定擴張，下半年選股變得格外重要。

根據歷史數據顯示，通常在景氣衰退伴隨利率上升的環境中，成長股表現才會相對承壓。李長風指出，隨聯準會升息次數趨緩、甚至利率有望在明年下降，未來成長股表現可期，尤其成長動能較不受景氣影響的題材，如AI、雲端運算、線上廣告等。因AI仍處於萌芽階段，可望維持強勁盈餘成長動能，但高通膨、高利率可能使後續獲利成長趨於和緩，也看好目前具評價優勢的醫療類股，可望為投資組合增添防禦力。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮認為，S&P 500企業獲利可望於第二季落底，下半年逐步回升，預估11大類股當中，將有九大產業第四季可望實現獲利正成長，其中搭上AI浪潮的Amazon、Meta、Alphabet、NVIDIA預計將成為S&P500成分股，為第四季獲利增長的最大貢獻者。