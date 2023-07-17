00929配息誘人！股民們趕7／18前大掃貨

復華科技優息(00929)將於7/19除息，以6/30評價日淨值計算，配息率逾8%，故自配息金額公告以來，吸引存股族簇擁敲進，就連官股行庫也進場大掃貨，位居八大行庫近20日原型ETF買超第一名。同時00929上周規模也長胖不少，7/10輔跨入百億俱樂部，短短5天規模又飆升18%，至7/14規模已增至近131億元，單周新加入1.4萬投資人，受益人數已超過7萬人。

準時加薪誘因大 上周高股息ETF的規模/人數增減雙冠王

(資料來源：cmoney )

分析00929受到投資人青睞之原因，一是月配息機制：存股族們表示「大家喜歡每個月都有錢領」、「月月配息，月月有零花錢」，而且若能將月息再投資滾入本金，「1年滾12次，領到的股息將會越滾越驚人」；二是高配息誘人：有網友指出「月配已經迷人，8%以上殖利率會吸引更多的人湧入」；三是成分股獲利及配息穩健：00929雖是百分百聚焦科技類股，不過電子產業中，也有眾多獲利及配息穩健的公司，而且產業類別多元化，毋庸擔心風險不夠分散的問題。

也因00929具有股息優、績效強、月配息機制等三重優勢，不少存股族認為，一檔抵多檔，是掌握台股息收及產業趨勢商機的最佳選擇，準備以此當養老金，有回檔就買、股息再投入，打造自己的退休俸。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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