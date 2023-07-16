電動新創車廠 衝勁十足

特斯拉降價奏效，第二季出貨創新高，最新股價創下新高，美股電動車新創族群包括蔚來、理想、小鵬、Rivian與Lucid股價也衝高，海外電動車ETF股價更重啟新一波漲勢，電動車相關基金長線投資潛力大增。

新光標普電動車ETF經理人劉恆誌表示，今年下半年起，電動車新創車廠將持續受惠降價策略、及特斯拉充電聯盟興起，將進一步掀起民眾購買電動車意願，加上美國拜登政府將斥資75億美元，在全美約7,500英里的高速公路上建造新的高速充電樁，全球汽車產業興起「棄油改電」的消費趨勢不可擋，且電動車市佔率、滲透率的提升，可能比想像時程更快。

劉恆誌認為，現階段美國電動車市加速成長、帶動新創車廠具獲利及業績成長題材加持，股價電力十足勁量向前，建議投資人可以聚焦電動車持股純度最高的電動車ETF，成分股聚焦更多電動車品牌及新創企業，中長線股價表現將增添飆速成長潛力。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，AI／ChatGPT浪潮點燃市場多頭氛圍，生成式AI強攻車電領域，帶動上游晶片廠股價連袂翻升。此外，電動車大廠降價，抵銷了美國高車貸利率對消費者帶來的影響，使得購車信心自去年谷底加速回溫，樂觀看待今年電動車出貨將持續成長，逢低拉高持股水位並加大中長線看好的科技股以及高成長、高利潤率、有議價能力個股。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰認為，全球電動車銷量主要由大陸推動，今年第一季電動車總銷量的56％來自大陸市場，其中，特斯拉1月在全球大幅降價，隨後比亞迪、蔚來汽車等車廠跟進降價，在大陸引發激烈價格戰，促使電動車銷售激增，大陸第一季電動車銷量年增29％。