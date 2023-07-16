升息尾聲 墜落天使債誘人

6月聯準會如市場預期宣布暫停升息，點陣圖雖顯示下半年仍有升息2碼的空間，但法人預期，今年升息循環已近尾聲，壓抑債券價格最大的因素即將解除，投資人也趨向減碼風險性資產，轉向公債等標的，將有利於債市未來的表現。

野村特別時機非投資等級債券基金經理人郭臻臻指出，以2018年經驗來看，最後一次升息結束後，通常伴隨債市榮景再現，無論停止升息後一年、或者開始降息後一年，墜落天使(Fall Angel)債的表現均優於美國非投資等級債。從過去十年表現，當Fallen Angel高收益債指數到期殖利率達7％以上，接下來的一年平均績效報酬率達23％，中位數的報酬率亦有21.2％水準，後續潛力值得期待，吸引力十足。

目前Fallen Angel高收益債指數的到期殖利率約8.2％，且根據過去十年經驗，當殖利率高於7％都是相當好的進場時點，無論美國今年是否啟動降息，經驗顯示升息到頂後公債殖利率的走勢可望向下，只要公債殖利率不再走高，就是債市的進場好時機，建議優先選擇Fallen Angel債券。尤其Fallen Angel債有三大優勢，包含雙重獲利來源、發行企業體質佳及低違約率，加上2005年成立以來，相較於全球非投資級債指數，Fallen Angel債年度違約率明顯較低。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人張瑋芝認為，市場普遍預期美國將於下半年暫停升息，一旦釋放出貨幣政策可能趨向寬鬆的訊息，有利非投資等級債券的表現，可優先布局美國Fallen Angel債券。目前違約率0.69％，收益率仍具吸引力，且預計今年債券金額上修至500億美元～600億美元，潛在債券產業分布相當分散，標的操作可關注二年內成為Fallen Angel債，看好科技、醫療保健。