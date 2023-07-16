三大因素 法人續挺科技股

儘管經濟數據好壞參半，截至6月底，今年科技股在AI熱潮帶動下全面走揚，即使漲多之後，部份股價已出現回檔走勢，但觀察三大因素，包括整體科技產業評價面較當時更為合理、現今的科技需求更多樣化增添產業動能、科技企業擁有比過去更好的訂價能力，因此，法人續看好科技股後市。

今年上半年那斯達克漲幅逾30％，費城半導體漲幅亦達45％。富達國際表示，若觀察美股表現，發現今年來上漲主要集中在少數個股，特別是「生成式AI」主題，已將部分大型人工智能相關個股之評價與市值推升至歷史新高。部分投資人擔心科技產業會出現類似於2000年的「科技泡沫」現象，其實就三大因素，仍持續看好看好半導體產業、物聯網題材、雲端軟體及服務等題材的大型企業，以及評價面低的AI相關受惠類股，或被錯殺誤以為是AI輸家的相關類股。

針對三大因素，一是整體科技產業之評價面較當時更為合理；二是現今科技需求更加多樣化，來自消費者和企業多元需求增添科技產業動能；三是科技企業擁有比過去更好的訂價能力等，將奠定科技產業的長期成長趨勢。

第一金投信指出，從蘋果iPhone手機、特斯拉超級充電站的例子來看具備資本投入與需求的AI產業仍然有極大的股價動能支撐。由於AI進入到各行各業的實質運用領域，AI賦能的變革趨勢，支撐AI、伺服器、雲運算、自動駕駛等長期投資價值，AI題材仍未漲完。

今年最夯的話題ChatGPT，還有近期電動車充電系統標準化題材受惠股特斯拉，Cmoney資料統計，兩項新科技推出，都帶動提供核心技術的廠商股價飆漲，輝達在近7個月已上漲171％，特斯拉則在六年多的時間翻漲近20倍，遠較同期間那斯達克指數的表現優異。

AI創新科技運用同樣是新一代的殺手級運用技術，第一金投信提醒，股價漲多、投資風險意識提升是必然，股價波動也是必然會看到的現象，但以長期趨勢而言，目前漲勢才在啟動階段，AI產業發展趨勢明確，同時還具備產業投資的實質支撐，但建議AI科技股宜搭配定期定額投資策略作為存股、存基金的長期部位。