新興亞股轉機到 喜迎超額收益

今年以來相對於已開發市場，全球新興市場多數表現落後，上半年除南韓與台灣外，其他市場表現乏善可陳，法人表示，正因為如此，更有可能提供多元化的真正超額收益，建議關注新興亞股後市轉機表現。

貝萊德表示，隨供應鏈轉移和貨幣政策的改變，世界正面臨格局變遷，將帶來更多波動，對比已開發市場，新興市場可謂更具抗壓性，相對看好陸股和印尼股市。由於全球正在適應高通膨和高利率環境，新興市場和已開發市場的通膨，從2021年初開始同時攀升，但新興市場一開始就升息，許多已開發市場在一年後才升息，美國利率現時已見頂，信用緊縮情況開始浮現，美國經濟有機會在今年下半年陷入衰退。

一般當美國經濟陷入衰退之際，貝萊德指出，這可能會在新興市場引起恐慌，但因這次與上一次已開發市場經歷衰退時期的情況不同，尤其當新興市場的實際利率水準已經轉正，新興市場的資本帳水準更加穩健時，具有更好的緩衝能力來應對已開發市場的經濟衰退。

陸股後市，貝萊德認為，大陸人口結構問題及政府對內部安全的重視，阻礙了貿易前景和進一步的經濟成長，儘管大陸面臨各種挑戰，但陸股市場仍不容忽視，若有新的催化劑出現，將帶動評價重新回到上升軌道。

其他亞洲國家，如印度、印尼、泰國和菲律賓等地，正透過供應鏈多元化、資源民族主義和提供境外服務，務求把握供應鏈重組所帶來的機會，南韓將受益於其強大的科技生態系統。

投信法人強調，新興亞洲儘管通膨的確有所成長，但許多國家仍處於正常的長期通膨水平，在企業打造多重供應鏈的過程中，那些能夠與多個貿易集團互動的國家，取得外商直接投資（FDI）成長。大多數中立的貿易國家位於新興市場，在捕捉全球供應鏈重組方面提供大量的投資機會，預計全球化趨勢將會涉及到更多國家，其中很多新興市場的國家或可從多重供應鏈和市場占比轉移中受益。