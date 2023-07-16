兩訊號響 美股後市有潛力

觀察今年來全球主要股市表現，多已脫離底部，自去年低點以來翻揚向上1成甚至2成以上，其中美股在科技股領軍下，加上通膨趨緩、聯準會升息已不若去年積極，表現維持強勢。投信法人表示，美國經濟仍具韌性、市場信心已恢復，表現仍具支撐，若升息結束後，通膨未再攀揚，美股後續表現不俗，建議透過美股相關基金分批布局。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，美股S&P500指數已從去年10月熊市低點反彈上揚20％，進入技術性牛市，過往一旦股市由熊轉牛，短期趨勢已產生就不易改變，VIX恐慌指數也已創2020年1月下旬以來的波段新低，顯示市場信心亦已逐漸恢復。現階段聯準會升息動向仍受市場關注，雖不排除再度升息可能，但仍普遍預期升息周期漸入尾聲。

根據摩根士丹利統計，從歷史經驗觀察，聯準會升息結束後，若通膨未再攀揚，意味著緊縮貨幣政策奏效，美股後續表現不俗，以S&P500指數來看，後半年平均上漲5.8％、後一年平均上漲7.9％。

向思穎指出，目前美國整體經濟數據依然屬穩健，基本面仍有支撐，且在AI新科技題材加持，以及去全球化引發的全球大基建趨勢令美國自身相關的基建需求提高，皆有助提升企業獲利、帶動消費，儘管在升息預期的牽動下，股市表現偶有拉回，但整體仍處在健康走勢，後市表現仍可期待，產業方面，包括科技、新基建工業、可選消費如汽車、餐飲、旅遊等類股表現可持續關注。

日盛全球智能車基金研究團隊認為，將進入7月至8月財報季，市場波動可能提升，並將由銀行類股揭開財報季序幕，留意有關銀行業風險與美國景氣展望訊息。根據Factset預估標普11個類股中，以非核心消費類最佳，獲利年增達26.1％，其次為通訊服務與不動產類，獲利高於預期的公司仍有機會在第三季續創新高。