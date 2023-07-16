經濟好轉 陸股基金有戲

陸股基金績效今年來表現雖落後其他亞股，甚至遭調降投資評等，但仍有許多法人力挺，針對下半年經濟展望的觀察重點，預期將轉佳，有利往來密切的新興股表現，且若選對標的，陸股基金後市猶有可為。

台新新興市場機會股票基金經理人李文孝表示，美國通膨放緩過慢，加上經濟動能仍強，聯準會官員措辭又偏向鷹派，市場開始反轉向下，認為升息終點將往後，今年難降息且最終利率水準將高於5.25％。受到市場風險氣氛壟罩的衝擊，風險性資產開始下降，近期新興股市呈現震盪整理。展望後市，預期大陸下半年經濟進一步好轉，且產業正向可望擴展至各面向及各行業別，將帶動新興市場需求上揚且預期新興市場基本面下半年將好轉，加上新興股目前評價偏低，股市震盪後仍將持續吸引長線資金，有利資金回流新興市場。

產業操作上，李文孝指出，隨著世界各國更加重視氣候變化問題，電動汽車、電池儲存產品及供應鏈等與可持續發展相關的行業將受到更多關注。以國家來看，以陸股及台股為優先考量，陸股內需動能恢復，出口也在外商製造業加持下而成長，在市場動盪中將勝出。

PGIM保德信新興趨勢組合基金經理人曾訓億認為，現階段新興市場資金動能正處正向循環，輔以股票指數於區間低點，有利於吸引國際資金回補，且從目前市場資金流向反映出，國際資金對於新興市場的投資意願相較過去大幅提高，尤其是看好新興亞洲區域的大陸經濟重啟題材。

曾訓億分析，就經濟成長預估方來看，對比成熟市場的經濟衰退預期，新興市場今年經濟基本面優勢相對鮮明，目前新興市場除大陸以外的評價面約為美股的70％至75％左右，屬深度折價區間，更提供新興市場股市相對落後補漲的機會，加上逢美元轉折時，往往有利於新興市場股價表現，如今升息進入尾聲，搭配美元指數下跌及大陸疫後重啟題材，支撐新興市場後續表現。