大陸貨幣寬鬆 A股絕地重生

人行為提振低迷經濟，近期展望一連串貨幣寬鬆措施。投信法人指出，隨著貨幣政策趨於寬鬆，有助提升經濟成長力道，並激勵A股反彈，目前經濟悲觀的預期促使市場風險已充分釋放，市場進一步下行空間有限。

台新中國精選中小基金經理人游欣穎表示，後續A股關注重點是經濟連續收縮的背景下，穩增長政策有望陸續出爐，及中美溝通交流增多，後續中美關係修復，有望緩解市場悲觀情緒。目前A股已反映經濟悲觀預期，隨政策、經濟和外部環境出現好轉，仍將有望迎來底部反彈，並吸引增量資金流入市場，看好數字經濟、一帶一路等主題性機會，建議逢低布局。

先機中國基金投資組合經理車強認為，大陸長期經濟成長將由消費、醫療保健和科技推動，首先因通過提高產品等級，不斷加強市佔率將至關重要；其次人口高齡化，意味著醫療保健有很大的增長空間，目前支出占比為6.5％，遠低於正逐步邁入高齡化社會的日本的8.8％水平；最後是科技研發支出不斷增加，國家正在致力於提高與其他發達經濟體的競爭力，自下而上繼續尋找在各自產業中具有競爭優勢的企業。

日盛中國戰略A股基金研究團隊強調，大陸公布6月製造業PMI小幅回升，市場憧憬政府推出更大規模刺激政策。7月進入重要的資料和政策觀測視窗期，將發布6月和第二季經濟金融資料，可能進一步強化宏觀政策支持的預期。穩增長相關政策正逐步加碼，未來繼續關注政策取向及落實情況，尤其是7月下旬可能召開的中共中央政治局會議，預期陸股將呈反彈盤堅格局。

復華華人世紀基金經理人胡家菱建議，考量地產投資不再是拉動GDP成長的主動來源，高端製造將成為大陸經濟新支撐，除內需題材外，可留意相關政策利多題材。

華南永昌中國A股基金經理人鄭鼎芝預期，目前A股整體情緒已回落至相對低點，估值具中長期投資吸引力，產業建議增持具政策紅利支援行業，穩增長、結構轉型相關的大金融、新能源、科技創新，和疫後復甦擴大內需的大消費板塊。