低門檻賺息收 首選台股ETF

想參與除權息行情並不難，台股ETF具相對低廉門檻，其中00905台灣Smart ETF近半年績效表現不俗，已公告確定每單位配息0.18元，14日收盤價10.25元，僅1萬元上下即可參與除權，法人建議，投資人不妨趁配息前，提早介入布局。

投信表示，台股下半年行情仍樂觀看待，觀察7月將除權息的台股ETF中，以富蘭克林華美FT臺灣smart ETF（00905）基金6月30日淨值9.89元，相對其他檔ETF低，且績效卻不輸同類ETF，今年高息型台股ETF表現亮眼，00905年初至今報酬也超過25.34％，近三個月也有11.45％報酬。

根據CMoney資料，檢視00905短中長期報酬率，無論近一周漲2.12％、近一個月漲1.71％、近六個月漲19.04％與近一年漲24.59％，在台股ETF中績效名列前茅，且中長期表現穩健。今年第二次配息將啟動，14日收益公告，每受益權單位實際配發金額為0.18元，除息交易日為7月18日，收益分配發放日為8月14日，最後參與本季除權息機會，以17日台股收盤前買入為主。

資產管理業者指出，儘管總體經濟數據仍偏弱，但台股的電子股權重多達6成以上，由於美國AI新科技的推升，企業合併加上眾多科技新產品將上市的訊息發布，都有機會推動市場再上一層樓。00905訴求「漲時重勢、跌時重質」，並採用多因子智慧選股策略投資台股，利用「品質、價值及動能」模型，從數千檔股票中篩選優質標的，每季皆動態調整，汰弱留強轉換個股，以進行中長期投資台灣股市的布局，相當值得持續關注。

法人認為，儘管第三季經濟仍顯疲軟或有再升息的風險，但市場對AI科技股及疫後復甦的內需觀光消費，仍相當看好，儘管大盤容易受消息影響而短暫波動，但現階段若有整理對存股族來說，反而是利多。觀察歷年來台股在歷經除權息旺季後，兼顧獲利及成長性的高息ETF表現皆優，即目前正是逢低分批布局的好時點，建議投資人積極擇優布局，持續投資高息ETF。