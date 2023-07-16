台股震盪 搭美債不怕震

台股經過上半年驚人漲勢，進入高檔震盪，投信法人依舊看好長線多頭實力，同時提醒投資人，不要錯過升息末段期間債市的投資良機。根據歷史數據回測，在投資組合中台股與美國長天期公債各占一半，長年下來與只投資台股的報酬率不相上下，但波動率卻更低，建議台股高檔震盪之際，適度納入美國長天期公債的相關投資標的，以降低投資組合風險。

投信法人表示，對台股投資人來說，長天期美債能有效降低波動，讓投資組合更加穩健，回測結果顯示，過去20年間，若投資人用50％的台股，搭配50％的美國長天期公債，並於每年年初進行一次資產再平衡。結果發現台股加美債的組合，總報酬率及年化報酬率，分別達到244.75％及6.47％，與只投資台股的報酬結果比起來，幾乎沒有差異。但波動率差距卻讓人很有感，加入債券部位後，年化波動度卻大幅降低，股災時最大跌幅也大幅縮小。

統一投信指出，現在可說是投資長天期美債的最好時機，因為受到聯準會暴力升息的影響，20年期美國公債指數出現30多年以來首次嚴重超跌。美國公債價格通常會在聯準會升息尾聲落底反彈，投資人可以趁低檔布局，卡位後續價格回升行情。

根據歷史經驗，過去三次聯準會升息末段至降息周期，債市都以凌厲姿態上攻，美國長天期公債期間漲幅高達4成、5成。目前聯準會升息已至尾聲，未來若進入降息周期，有機會帶給投資人更多資本利得，超前達成積極型投資人的報酬目標。

由於近年來國人偏好基金配息收益的特性，目前市面上雖然有許多美國20年期公債ETF，具備收益平準金機制設置，能有效穩定每次的配息，保護投資人收益不會受到新申購的大幅干擾，且若屬於季配息，預計於每年的2月、5月、8月、11月發放配息，等於投資人每季都能有穩定現金流，作為日常花費，尤其美債ETF配息收益屬於海外所得，也不需繳二代健保費。