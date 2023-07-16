印度基金 檔檔績效紅通通

7月全球金融市場近期呈現高檔震盪，但統計全球股市近期表現，印度與阿根廷股市月初仍創歷史新高，印度股市今年以來更已創新高七次，連帶印度相關基金績效紅通通，市場法人表示，印度通膨續降、經濟動能保持強勁，外資持續回補印度股市，中小型指數相對強勢，不妨多留意印度中小型基金相關投資契機。

群益投信分析，2000年以來每年的7月印度平均上漲1.98％，加上外資動能回復及通膨降溫，印度股市表現仍可期，且通膨持續回落，印度央行再度暫停升息，提振股市投資氣氛。且總經數據表現強勁，吸引外資持續買超，讓近期股市再創歷史新高，評價因此上升，目前Nifty指數未來12個月預估本益18.4倍，僅小幅高於10年均值的17.4倍，因總經、企業基本面皆強勁，當前股市評價尚屬合理，無過高疑慮。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，印度製造業與服務業PMI依然是全球最強，6月製造業PMI為57.8，已連續第12個月維持在55以上高水準，續創歷史最長紀錄。訂單指數創2021年2月以來新高，廠商對未來景氣看法依舊相當樂觀，及CPI已回到央行目標區間的2％～6％，下降趨勢明確，印度央行6月再暫停升息，研判升息周期已結束，將有助金融環境解除緊縮，並支撐股市多頭格局。

台新印度基金經理人黃俊晏認為，全球經濟逆風下，印度不僅PMI持續上揚，經濟學家調查持續顯示印度經濟衰退機率始終為零，反映經濟韌性與活力。且市場對企業獲利預估依然不差，營收與盈餘仍有15％以上雙位數成長，顯示疫後經濟正常化，企業獲利向上成長趨勢不變。

黃俊晏強調，外資對印度股市買超從3月急起直追，及5月MSCI調升權重，吸引主、被動資金進駐，單季流入印度約百億美元，今年以來累計已轉賣為買，凸顯印度股市長期高成長投資價值。