65萬股東小確幸! 0050配息升至1.9元

今年成立20周年的「國寶級ETF」元大台灣50（0050）正式配息金額出爐，每單位為1.9元，較第一階段小增0.1元，成為近65萬受益人的小確幸，最後買進日為17日、18日除息，股息紅包將於8月11日發放。

元大投信14日公告0050、0056兩檔ETF第二階段正式配息金額，每單位分別配發1.9元及1元，0050較第一階段預估配息金額增加0.1元，0056則維持不變，

投信法人指出，高股息、高成長題材是近年市場積極追捧目標，尤其在A熱潮駐攻下，台股已走出2022年暴力升息跌勢陰霾，指數重返「萬七」大關，採市值前50檔為成分股的0050大幅受惠，14日股價收在132.25元，刷新波段新高紀綠，近期持有的投資人資本利得、股息雙頭賺，而在領息後也可以再投入，創造複利效果。

此外，若長期來看，0050股價自掛牌首日以來，期間累計發放現金股息46元，至今創造超過550％的含息報酬，也持續吸引市場資金布局，累計今年上半年淨申購金額達418億元，位居台股ETF第一，定期定額交易戶數將突破20萬戶。

而0056在7月18日則是調整為季配與成分股增至50檔的首度配息，將配息1元，值得一提的是，自第一階段公告配息金額以來，0056受益人數持續增加，由90.91萬人成長至92.35萬人，顯示高配息特色仍是投資人積極布局重心。

除了0050、0056兩大人氣ETF即將除息之外，還有群益半導體收益（00927）、中信台灣智慧50（00912）、復華台灣科技優息（00919）、富蘭克林華美臺灣Smart（00905）等皆將於18日除息，吸引ETF存股族高度關注。

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