00905下周除息 最後買進日曝光

投資台灣股市並訴求品質、價值及動能因子的富蘭克林華美FT台灣Smart（00905）ETF，已於7月14日公告將於7月18日（下周二）每單位配發股利0.18元，投資人若想參與除息行情，可在下周一收盤前買入。

儘管經濟數據不佳，但台股今年受科技成長股帶動，表現不俗，除權息旺季來臨，台股ETF也預計7月中旬後陸續除權息。FT台灣Smart將於7月18日除權息、每單位配發股利0.18元，收益分配發放日為8月14日。

今年以來，無論美股或台股皆受到ChatGPT爆紅帶動，AI半導體、AI伺服器等業績勁揚，加權指數漲幅也近30％，配息型ETF於7月除權息熱鬧登場，預計共有20檔以上ETF陸續進行季度除息。

針對目前台股市場，FT臺灣Smart ETF基金經理人林孟迪表示，儘管總體經濟數據仍偏弱，但台股的電子股權重多達60％以上，由於美國AI新科技的推升，企業合併又加上眾多科技新產品即將上市的訊息發布，都有機會推動市場再上一層樓。

FT臺灣Smart ETF的三核心策略，透過為品質、價值及動能因子來追求市場報酬（β）+超額報酬（α），其中，「品質因子」篩選財務品質及結構佳的公司股票，「價值因子」使用股東收益率等5項指標篩出台股具評價面低估值機會的公司，「動能因子」追尋股價技術面趨勢之外，也追尋企業盈餘動能，組合成技術面及基本面的順勢投資策略。

富蘭克林華美投信認為，在目前波動市場中，又面對政策寬鬆與緊縮的臨界點，利用多因子策略追求在牛市行情透過動能乘風而上，熊市行情則更重挑選價值，盤整則透過品質來強健抗震，盡可能協助做到「智慧新存股」的目標，並期望能讓投資者能更簡便且順心，彰顯漲時重勢、跌時重質的特性。