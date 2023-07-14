00757股價創高 規模也將重返百億元

美股四大指數13日全面上漲，尤以今年來強勢的科技巨頭漲勢最凌厲，輝達大漲近5％、股價再創新高，谷歌也上漲4.72％。FANG+指數成分股精選十大科技巨頭，成分股全面上漲帶動該指數昨日上揚2.7％，優於標普500、那斯達克及費半指數等。

追蹤FANG+指數的統一FANG+（00757）ETF今（14）日股價與淨值同步站上60元大關，早盤股價衝上60.6元歷史新高，淨值也直逼百億元規模。

美國13日晚間公布6月生產者物價指數（PPI）年增率，創下2020年8月以來最小漲幅，加上日前公布的消費者物價指數（CPI）報喜，證明通膨下行趨勢確立，讓聯準會（FED）續升息壓力大減，激勵美股全線收紅，並以科技巨頭漲勢最犀利。

FANG+指數續攻，推動統一FANG+ ETF淨值再創新高，一舉跨越60元大關。今年來該檔ETF淨值漲幅已達到85.18％，穩坐全市場原型股ETF績效冠軍。淨值持續上漲助攻00757規模暴風式膨脹，目前規模已達到97.8億元，即將重返百億俱樂部。

統一FANG+ ETF基金經理人林良一表示，作為科技巨頭代表的FANG+指數表現持續輾壓大盤，顯示市場情緒在總體面不確定性消弭時，仍青睞大型科技。今年來AI應用落地，開始帶給相關供應鏈實際訂單，也為科技巨頭表現提供基本面支撐。

他說，未來一年股市主流預計仍將是AI題材，科技巨頭在AI市場的壓倒性領先，將帶動科技巨頭長線持續成長。建議投資人率先進場卡位，獲得未來與科技巨頭共同成長的入場券，再逐步累積單位數。

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