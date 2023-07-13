錢景明 電動車基金底氣足

根據研究機構最新統計，前四個月累計全球電動化比率14.4％，以地區來看，大陸約23％、美國8.9％、歐洲17％，其餘國家3.2％，全球電動化仍處於偏低水準，由於電動化勢不可擋，長期電動車市場仍大有可為，造就無限商機及投資前景可期。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，人工智能ChatGPT浪潮點燃市場多頭氛圍，生成式AI強攻車電領域，帶動上游晶片廠股價連袂翻升。此外電動車大廠降價的舉措，抵銷了美國高車貸利率對消費者帶來的影響，使得整體購車信心自去年谷底加速回溫。伴隨電池技術反覆運算帶來的能量密度持續提升和續航需求催化，單車帶電量穩步上升。

日盛團隊分析，進入7月、8月財報季，市場波動可能提升，但獲利高於預期的公司仍有望在第三季續創新高。未來持續看好電動車出貨成長，建議可持續關注大型優質科技股、汽車半導體、日韓電池廠等類股，並建議透過電動車基金掌握未來成長商機。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出，特斯拉與傳統汽車大廠極力比拼電動車，美國電動車市場發展迅速，根據研究機構數據，上半年特斯拉在美電動車銷量達33萬6,892輛、年增3成，穩居美國最熱賣的電動車品牌；現代汽車與子公司起亞、通用汽車名列二、三名，銷量為3萬8,457輛、3萬6,322輛，分別年增11％、365％。今年各產業普遍受經濟不景氣衝擊，但從前三大電動車銷量廠商的表現來看，電動車堪為成長態勢最為明確的產業。

蘇聖峰認為，據專業機構調查，電動車在2020年後半出現爆炸性成長，預計至2040年電動車在整體車市的市佔率將由2018年的2.2％大幅成長至55％，複合年成長率高達17％，意味傳統以內燃機為動力的汽車將逐漸被市場淘汰，電動車商機想像空間大。