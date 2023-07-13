星展銀 推全新簽帳金融卡

星展銀行（台灣）推出全新星展簽帳金融卡，該行消費金融處負責人孫可基指出，這是接收花旗近50萬存款戶的「最後一哩路」，為因應8月12日業務移轉日後的客戶使用，全新簽帳金融卡完全符合花旗消金存戶的原有條件，尤其支援海外ATM提領14種外幣，國內刷卡最優2％、國外刷卡最優3.5％現金回饋。

星展銀行表示，全新星展簽帳金融卡特別劃分三種卡別，即多幣簽帳金融卡、豐盛理財簽帳金融卡及豐盛私人客戶簽帳金融卡，全卡別基礎回饋包括提供國內外消費0.5％現金回饋，及全台ATM免費跨行提款。持卡人於海外ATM提領包括美元、日圓、新加坡幣等14種外幣時，可直接從對應幣別存款帳戶扣款免手續費；豐盛理財簽帳金融卡及星展豐盛私人客戶簽帳金融卡，還可額外獲每月國內跨行轉帳手續費30次減免優惠。

孫可基說，業務移轉後的原花旗270萬信用卡戶，將於第四季開始換發，個別卡友換發前二個月會寄出通知及新卡，預估換發後的卡種將有7種。花旗信用卡現有的卡別，未來星展都會在檢視後，複製完整條件提供客戶，例如花旗饗樂卡的威秀電影院優惠。推算花旗信用卡流通數277萬張，星展約65萬張，加總後將高達330萬張，排名外銀第一、國銀望五地位。

星展銀行過往以「無現金」的數位轉型為由，從未推出過簽帳金融卡，這次完全為接收花旗台灣消金客戶而準備，但即使7月初推出、星展持卡人要在8月12日的合法移轉日後，才能正常使用。孫可基強調，這次移轉的消金客戶、信用卡客戶人數眾多，因此作業上保留更多時間，且採「逐步移轉」的作法，以讓花旗卡友無痛移轉。