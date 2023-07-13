基建鋼需穩陣腳 防禦利器

年初以來經歷休息整理，公用事業類股股價停滯期後相對投資價值與成長動能更具備投資吸引力，美股7月第一周產業類股表現，公用事業在11大產業中排名居前，表現優於S&P 500指數。

至於下半年的布局，法人建議，可將部分資金配置在中長期前景看好的防禦股，如基建及醫療等類股。

凱基實質收息多重資產基金預定經理人葉菀婷表示，公用事業報酬領先主要在反映近期獲利預估持續上修，因股價基期相對較低，拉高上演落後補漲行情的可能性，且基礎建設進入門檻高、定價風險低，可適當轉嫁通膨成本，深具護城河特性。基建擁有剛性需求支撐，企業營收波動小，一旦景氣放緩，相對具備防禦特性，面對7月財報周即將起跑，獲利能見度高的基礎建設產業較有機會帶給市場意外的驚喜。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映指出，公用事業與基礎建設產業，具備長期政策利多支持、剛性需求穩定，加上今年持續釋出的跨境旅遊動能、減碳與能源轉型等資金挹注等，下半年若成長股出現較大波動，則可望展現攻守俱佳的優勢。

根據統計，以歐洲公用事業股為例，2021年至2024年歐洲公用事業股的平均預估股利率持續成長趨勢，年均複合成長率達5.2％，公用事業與基礎建設產業，儘管在資本支出增加、融資空間相對有限的情況下，仍考慮到長期成長與財務自律，投資公用事業股利成長仍具備投資吸引力。

PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧認為，近期市場投資情緒轉佳，股價對債券殖利率的負相關顯著降低，轉向對於經濟的樂觀期待，使得不具AI特色的價值型、防禦型股票表現落後，包括REITs、公用事業等。但公用事業類股獲利表現良好，以歐洲相關企業為例，由於綜合型公用事業的電力價格是以批發訂價，且多訂在2022年的較高水準，加上持續對可再生能源以及電網投資，因此普遍繳交出優於預期的業績。投資人不妨趁基礎建設類股相對受低估時機，部分持有相關資產，以達到穩定整體資產收益目標，並參與長線成長趨勢。