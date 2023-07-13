AI新天下 長期定期定額品香

ChatGPT推出以來，AI逐步進入各行各業的運用領域，帶動AI核心技術相關半導體股價狂飆，加上受惠銷售量與充電規格標準化等題材，激勵特斯拉股價大幅上揚，AI自動化相關科技股價，受惠實質運用推升。

投信法人強調，AI賦能的變革趨勢，支撐AI、伺服器、雲端運算、自動駕駛等長期投資價值，AI科技股宜搭配定期定額投資策略，作為存股、存基金長期部位。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人張銀成表示，「AI賦能」推動AI、雲端運算、自動駕駛及機器人等長波段趨勢，投資領域看好自動化應用與算力、資料處理等AI數位基礎設施標的，相關產業股價波動度大，建議投資人善用定期定額，掌握AI機器人產業成長趨勢與龐大商機。

瑞士百達資產管理機器人科技產品經理Marie Dumas指出，AI發展中對半導體產業競爭格局影響巨大，可從技術創新與併購題材尋找投資機會。AI需要大量的數據和處理能力，生成式AI的關鍵技術，大型語言模型（LLMS）需要足夠的記憶體和運算能力，因此記憶體、運算和儲存的半導體晶片佔大部分的半導體銷售。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞認為，科技大廠財報顯示AI需求旺盛，獲利及展望優於預期，引領半導體及科技股上漲，驅使資金明顯轉向科技產業。

富蘭克林華美AI新科技股票基金經理人楊金峰強調，就股市的投資方向來看，AI新科技的成長趨勢仍是以年複合成長率達38％的速度成長，當然隨著市場對於AI應用的開發，算力、算法和平台則是重要的三大方向。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰持續看好AI相關概念，建議包括晶片、軟體與基礎設施等，即使股價短線大漲，但仍處於趨勢前期，相關個股具想像空間；及車用相關在利空集結，共識預期下修後有利空出盡意味，也是近期逢低布局選擇之一。