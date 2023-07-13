息利雙收 投資級公司債買點到

7月台股除息秀登場，國泰投信旗下多檔債券ETF 13日公告每單位實際配發金額，包括國泰投資級公司債ETF（00725B）配發0.42元現金股利、國泰20年美債ETF（00687B）配發0.25元現金股利，都將於7月18日除息，投資人只要在7月17日前持有或買進，皆可參與本次配息。

國泰投信指出，美國6月消費者物價指數（CPI）年增率大幅回落至3％、創26個月新低，已連續12次下降，核心CPI也降至4.8％、創19個月新低，顯示通膨壓力逐漸緩和。觀察過去20年美國CPI年增率飆升觸頂後，隔年投資級公司債表現，如2008年7月CPI年增率達5.6％，隔年投資級公司債漲幅來到29.0％；2011年CPI也達3.9％相對高點，隔年2012年投資級公司債漲幅11.1％。

整體而言，CPI觸頂後，隔年投資級公司債平均上漲近15％，去年6月CPI年增率達9.1％創40年新高，截至今年7月11日以來，投資級公司債累積報酬僅2.7％，顯示後續有很大補漲空間。

國泰投資級公司債基金經理人林盈華表示，通膨見頂回落，投資級公司債漲勢可期，加上根據市場共識，最快將在明年迎來降息。建議趁著這次配息前布局投資級公司債，先抓住息收機會，待未來美國聯準會轉向降息時，資本利得空間有望出現，有機會息收、價差兩頭賺。

根據過往經驗，升息循環尾聲到降息前，美國公債表現亦亮眼，以國泰20年美債ETF為例，聚焦投資穆迪信評Aaa最高等級的美國公債，風險低、收益穩健，因其存續期間較長、約17.24年，降息後有更大的資本利得空間可期待，也可作為波段操作工具。國泰投信建議投資人把握通膨緩和、聯準會啟動降息前，分批布局投資級公司債與長天期美債ETF。