永豐二檔ETF 配息金額曝光

ETF除權息季到，永豐投信13日公布7月即將除息的兩檔股票型ETF實際配息公告，永豐台灣ESG ETF（00888）每單位實際配發0.208元，永豐美國500大ETF（00858）每單位實際配發1.445元，投資人只要在7月17日前買進或持有，即可參與這次除息機會。

永豐台灣ESG ETF基金經理人張怡琳表示，為因應廣大存股族的配息公平性，不少ETF都開始納入收益平準金機制，以永豐台灣ESG ETF為例，即是透過平準金制度來平滑每次配息金額，過去一年迄今，含本次配息已連續配發4次均為0.208元，配息狀況相對平穩，適合作為長期存股的投資標的。

張怡琳提醒，除了檢視ETF是否有收益平準金機制平穩配息外，ETF收益分配的組成也至關重要，雖說資本利得來自於追蹤指數定期調整產生的交易結果，然若配息來源主要為資本利得即失去存好股、領穩息的初衷，對於投資者來說其實只是本金的返還，資金左手換右手罷了。

永豐美國500大基金經理人周彥名指出，今年以來美股走勢強勁，主要受生成式AI概念股漲勢帶動，加上美國經濟較預期更具韌性，支撐市場樂觀情緒，推估下半年美國科技股仍為全球股市驅動力，儘管短期面臨漲多修正的壓力，但仍可把握時機，找尋不錯的波段進場點。

周彥名說，台灣投資人參與美股最簡單的管道，不外乎就是直接投資美股大盤型的ETF，可以免去自行挑選標的的個股風險，同時又可以參與整體股市成長行情，例如永豐美國500大ETF即追蹤「STOXXR USA 500指數」，以市值作為篩選因子，投資範圍涵蓋美國市值前500強企業，投資人即使資金有限，也能輕鬆參與蘋果、NVIDIA、微軟、特斯拉等全球產業龍頭的投資機會。